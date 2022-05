Caprari: “Verona gruppo unico, col Milan per vincere ancora”

Il fantasista: "Noi sempre insieme: siamo squadra dentro e fuori dal campo"

Ha detto il fantasista del Verona: "Uno dei nostri segreti è che siamo una squadra dentro e soprattutto fuori dal campo. Ci vediamo un giorno sì e uno no per cenare assieme, parliamo e ridiamo. Questo ha cementato il gruppo. È la prima volta che mi capita di frequentare così tanti compagni".

Poi: "La partita col Milan? Come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il di- scorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere".