Caputo: “Il ritorno in campo? Si prenda una decisione”

La voglia di tornare in campo e’ tantissima. Per noi è comunque un lavoro e vogliamo tornare a farlo, con la sicurezza giusta perché non vogliamo andare allo sbaraglio. Ora però bisogna fare chiarezza: non si può restare in attesa, occorre prendere una decisione nel bene o nel male”.

Lo ha detto, a Radio Sportiva, Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo autore di un gol nell’ultima partita giocata in serie A prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, con tanto di cartello esposto a favore di tv ‘state a casa, andra’ tutto bene’.

fonte: ansa.it