Carnevali: “Il calcio è una grande industria, scorrette le parole di Spadafora”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della situazione del calcio e ha criticato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.

Questa alcune delle sue dichiarazioni: “Da parte delle società c’è grande sacrificio, il calcio è un’industria grandissima, una delle industrie più importanti del nostro sistema. Non è giusto far apparire i calciatori come personaggi che hanno solo alcuni interessi e non pensano ad altro. E’ un modo di comunicare scorretto, perché il calcio è importante anche a livello sociale. Spadafora, noi come società non lo abbiamo mai sentito e non abbiamo mai avuto il piacere di vederlo in un’assemblea di Lega, deve tener presente alcune situazioni che forse non ha ancora ben presente. Il nostro mondo può andare in grande difficoltà. Questo è un fenomeno sociale da portare avanti. Non chiediamo aiuti economici, ma dobbiamo capire dove migliorare, perché altrimenti restiamo un sistema vecchio che non è mai cresciuto e non riesce a progredire, mentre in altri Paesi ci stanno superando“.