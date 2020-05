Carnevali: “Partite al centro-sud? Scelta giusta”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, primo club di Serie A i cui giocatori sono tornati a prepararsi nel proprio centro sportivo, ha parlato, a Radio 24, alla trasmissione “Tutti Convocati”, dell’ipotesi di concludere la stagione giocando solamente in stadi del centro-sud, dove la diffusione del coronavirus è stata più limitata: “A me personalmente non dispiace come idea, credo che si debba fare di necessità virtù. Se c’è questo tipo di possibilità a me piace, penso che sia una possibilità, anche perchè alla fine si gioca a porte chiuse e uno stadio vale l’altro, non cambia. Bisogna cercare di evitare più spostamenti possibili, è una bella soluzione e noi siamo propensi”.

Quanto alla disponibilità dei calciatori, Carnevali dice che “è talmente tanta la voglia di riprendere che di fronte all’idea di stare in ritiro per un periodo ancora più lungo c’è massima disponibilità da parte dei nostri atleti. Basta continuare e va bene tutto”.

fonte: ansa.it