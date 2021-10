Casale, oggi gli esami, Udinese in dubbio

Il difensora ha dovuto uscire nel finale di primo tempo con la Lazio

Oggi Nicolò Casale si sottoporrà agli esami per valutare l'entità del problema muscolare accusato nel finale di primo tempo, ieri con la Lazio.

Casale è naturalmente in forte dubbio per la gara con l'Udinese, l'auspicio è che possa essere a disposizione per la partita di sabato con la Juventus.