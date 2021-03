Caso Diawara, attesa per la sentenza

Da tre ore in corso la camera di consiglio del Collegio di Garanzia del CONI

Da ormai tre ore il Collegio di Garanzia del CONI è riunito in camera di consiglio per valutare il ricorso della Roma sul caso Diawara.

La sentenza è attesa in serata, ma non ci sono certezze ulteriori in merito.

Durante l'udienza, iniziata alle 15.30 e terminata poco prima delle 17, il legale dell'Hellas, Stefano Fanini, ha detto: "Non è stato evidenziato che questa norma esiste dal 2014 e tutti i club l’hanno sempre rispettata, eccetto per il caso Sassuolo-Ragusa. Gli alert sono stati pensati per evitare che riaccadessero queste situazioni. Il concetto di vantaggio o svantaggio poi, non può entrare nella discussione. Chi dice che senza Diawara il Verona non avrebbe vinto il match? Non si può parlare di questo”.

Guido Fienga, ceo della Roma, ha commentato: "Nessuno nella Roma ha mai negato l’errore. Il fatto di non aver tratto vantaggi, si riferisce al discorso che la lista era vuota sostanzialmente e che Diawara sarebbe potuto rientrare senza problemi. Bisogna capire di che tipo di errore si parla. È stato commesso un errore formale, non si è capito a cosa si riferiva quell’alert. Noi sicuramente non abbiamo tratto vantaggio, la norma a nostro modo di vedere non è equa. Si crea un forte svantaggio per noi e un vantaggio per il Verona, che avrebbe affrontato esattamente la stessa squadra. Vogliamo assumerci le responsabilità dell’errore, ma chiediamo una pena equa e più adeguata”.

