Caso Superlega, Carnevali: “Così si uccide la Serie A”

Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea di Lega per affrontare la questione

Queste le sue dichiarazioni: "Oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per Superlega. Quello che ascoltiamo in queste ore sono pensieri che a noi non piacciono. Chi aderisce a questo progetto ha una grande responsabilità perché rischia di uccidere il nostro campionato. Abbiamo perso tempo dietro agli studi per aderire ai fondi ma oggi scopriamo che c'era un altro progetto che stava nascendo. Siamo stati presi anche in giro, chi comanda le società che hanno aderito alla Superlega dovrebbe anche essere più onesto".