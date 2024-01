Caso Var, Rocchi infuriato, Nasca “retrocesso” in B

Verso le due giornate senza A per il responsabile del clamoroso errore in Inter-Verona

Sarà "retrocesso" per alcune giornate in Serie B Luigi Nasca, responsabile del macroscopico errore (al suo fianco c'era l'Avar Rodolfo di Ruolo) in Inter-Verona, con la mancata segnalazione della gomitata di Bastoni a Ondrej Duda.