Castellacci: “Difficile che il campionato torni a fine maggio”

“La Figc deve ovviamente pensare alla ripartenza, vedremo quali saranno le linee guida che saranno stilate da questi esperti, anche se vedo difficile fissare la ripresa del campionato per il 30 maggio. Bisogna vedere anche se le linee guida, che saranno sicuramente molto puntuali e precise, saranno veramente attuabili, perché non tutti hanno a disposizione le strutture necessarie, penso per esempio al calcio delle categorie inferiori“.

Così Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione medici del calcio e già responsabile dello staff sanitario della nazionale italiano, intervenuto sulle frequenze di Lady Radio.