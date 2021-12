Ceccherini: “Avremmo meritato almeno un punto”

Il difensore dell'Hellas: "È stata una partita tosta, ma ben giocata"

Così il giocatore: "Sì, avremmo meritato almeno un punto per la qualità di gioco e la bontà della nostra prestazione, come collettivo. L’Atalanta ha fatto gol su due nostre disattenzioni, ci sono state occasioni da entrambe le parti. È stata una partita tosta, ma ben giocata. Se continueremo a mettere in campo questo spirito sono convinto che arriveranno altre soddisfazioni".

Continua: "Affrontare una formazione come quella allenata da Gasperini, che come noi predilige il gioco ‘uno contro uno’, genera tanti duelli che si rivelano cruciali. La voglia di vincere i duelli determina poi la quantità di occasioni create e in questo i nostri attaccanti sono stati bravi, non solo in fase offensiva ma anche in pressione e ripiegamento. L’obiettivo è continuare a metterci lo stesso spirito di sacrificio che si è visto anche oggi".