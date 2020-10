Ceccherini: “Buon punto, indossare la maglia gialloblù è emozionante”

Federico Ceccherini ha commentato il pareggio contro il Genoa: “Indossare la maglia gialloblù per la prima volta è stata una grande emozione. I miei compagni mi hanno messo a mio agio fin da subito e grazie a questo abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi ho sprecato due occasioni davanti, forse potevo fare meglio. Il mister tartassa noi difensori. Lavoriamo molto sulla difesa e grazie a questo oggi abbiamo fatto una buona gara. In generale è stata una gara di grande intesità da parte nostra. Abbiamo cercato di segnare, soprattutto nel secondo tempo, ma forse è mancata un po di lucidità negli ultimi 30 metri per creare qualche occasione più pericolosa. Comunque è un buon punto in casa perchè queste sono partite che con un contropiede rischi di perdere. Sono gare equilibrate, basta una disattenzione per perdere la partita. Con la Juventus ci aspetta una gara difficile, ma nulla è scontato. Andiamo a Torino per fare la nostra partita“.