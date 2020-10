Ceccherini e Amione, nuove soluzioni per la difesa

Giangiacomo Magnani e Alan Empereur sono in fase di recupero dai rispettivi infortuni e l’auspicio è che siano disponibili per la partita con il Genoa (se si giocherà, visto il caso del focolaio di Covid 19 tra i rossoblù).

Ritorni preziosi a fronte degli infortuni che hanno bloccato diversi difensori del Verona in quest’avvio di stagione.

L’ultimo a bloccarsi, nel reparto arretrato, è stato Mert Cetin.

Di rilievo, inoltre, è l’inserimento in rosa di Federico Ceccherini e Bruno Amione: nuove soluzioni per Ivan Juric per una linea difensiva che, tolta la distrazione che ha portato al gol di Kurtic, decisivo per la sconfitta subita a Parma, ha saputo tenere bene.

Foto Grigolini-Fotoexpress