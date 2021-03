Ceccherini: “Non siamo stati aggressivi e compatti come al solito”

Il difensore gialloblù: "Sono stati più bravi loro, approfitteremo della sosta per tornare ad essere il Verona della prima parte di campionato"

Federico Ceccherini ha parlato a HV Channel dopo la sconfitta. Ecco le parole del difensore gialloblù: "È stata una partita dura, ma ce lo aspettavamo perché abbiamo lo stesso tipo di gioco e loro sono stati più bravi. Hanno vinto più contrasti, più scontri fisici, più seconde palle e grazie a questo hanno creato di più e sono riusciti a metterci in difficoltà. L'episodio del rigore ha spianato loro un po' la strada, ma noi non siamo stati il solito Verona aggressivo e compatto.

Non avevamo concesso tanto sia nel primo sia nel secondo tempo, ma abbiamo pagato la mancanza di concentrazione e cattiveria. Approfitteremo della sosta per lavorare su questi dettagli. Sicuramente la terza sconfitta di fila ci butta giù moralmente, ma possiamo usare questo tempo per tornare a stare bene e migliorare nelle piccole cose che ultimamente ci stanno penalizzando. Al rientro dalle nazionali speriamo di essere tutti a disposizione e di tornare ad essere il Verona che vi abbiamo fatto vedere nella prima parte di campionato."