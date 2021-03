Ceccherini: “Salviamoci, ma non ci accontenteremo. Verona, amore a prima vista”

Il difensore: "Prima raggiungiamo il nostro obiettivo. In questa città sto benissimo"

Federico Ceccherini, difensore del Verona, è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Ha detto, tra l'altro: "“Vediamo di assicurarci la salvezza. È il nostro obiettivo, quello fissato a inizio stagione. Ci siamo vicini, raggiungiamolo e poi si vedrà. Una volta che ce l’avremo fatta, non ci accontenteremo. Lo dice sempre Ivan Juric ed è la verità”.

Poi: "Verona? Una città che ho imparato ad amare subito. Ho preso casa in centro storico, mi piace camminare per le vie, non usare la macchina. Sono di Livorno, quindi il mare mi manca, però la bellezza di Verona è unica, quanto quella di Firenze”.