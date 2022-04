Ceccherini: “Vittoria meritata a Bergamo. Vogliamo entrare nella storia”

Il difensore: "Sono molto contento per il gol. Ora cerchiamo il record di punti per il club"

Gol con una dedica speciale… “Ho cercato questa rete in tutti modi essendo che da poco è nato mio figlio, e sono felice sia arrivato in uno stadio così importante”.

Due gol e tre legni colpiti, si può parlare di vittoria meritata? “Sì, soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per segnare il 3-0 e chiuderla definitivamente. L’Atalanta è poi rientrata in partita, ma noi abbiamo stretto i denti e credo che il risultato finale sia meritato”.

Lasciate sempre tutto in campo, come chiede il mister… “Ci è stato chiesto da lui di fare il massimo anche in queste ultime partite, per provare a portare a casa più punti possibile. C’è anche il record di punti che non è lontano, e credo che ognuno di noi abbia il pensiero di poterlo battere per entrare nella storia del Club”.