Ceesay, visite in corso ma il Verona ha dei dubbi

Sono in corso già da ieri, riporta Alfredo Pedullà, le visite di Joseph Ceesay, in uscita dal Malmö, scelto dal Verona come alternativa sulla fascia destra dopo la cessione di Faraoni alla Fiorentina. Ma, riporta il giornalista, sono sorti alcuni dubbi da parte dell'Hellas e ora non è scontato il tesseramento. Come avevamo riportato il calciatore è fermo da un po', da qui forse il tentennamento del club gialloblù. La decisione definitiva deve ancora essere presa.