Cellino attacca: “Se il campionato riprende il Brescia non gioca”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” sull’eventualità che il campionato riprenda, risponde esprimendo la più totale contrarietà all’ipotesi.

Dice: «Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più».