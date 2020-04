Cellino: “Riprendere gli allenamenti il 4 maggio? Una follia”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a Radio Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: “I miei calciatori non sono venuti nemmeno a fare allenamenti singoli, ciò vuol dire che hanno paura, noi le strutture le abbiamo ma se non se la sentono non si possono biasimare: siccome ognuno tira la propria carretta, c’è bisogno che il governo intervenga. Il documento della Lega votato all’unanimità: il messaggio uscito è sbagliato, ho votato sì per non mettermi di traverso ma alcuni presidenti non sanno di cosa parlano, il protocollo medico non è chiaro, la data del 4 maggio è una follia“.