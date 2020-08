Oltre che per Vlahovic il Verona bussa alla porta della Fiorentina anche per Marco Benassi, centrocampista classe 1994 ex Torino e Inter.

Benassi, si era infortunato agli inizi di luglio rimediando una “lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba dx” e in questi giorni sta lavorando col fisioterapista del club fiorentino.

L’Hellas, dunque, riporta Sky, tenta il doppio colpo in casa viola.