Centrocampo Verona, sondaggio per Khlusevich

Folta la concorrenza per il centrocampista esterno

Il Verona prova a pescare in Russia. Daniil Khlusevich, centrocampista esterno destro di 22 anni Spartak Mosca, come riportato da Sky, piace molto all'Hellas. Sulle sue tracce però ci sarebbero altre squadre come Lazio, Genoa e Sporting Clube de Portugal.