Cera: “Verona, c’è da lottare. Baroni sta dando il meglio che ha”

Pierluigi Cera, ex di Hellas e Cagliari, ha parlato in vista della gara di sabato tra le due squadre.

Intervistato dal "Corriere di Verona", ha detto, a proposito dei gialloblù: "Si sapeva dall’inizio che tipo di stagione sarebbe stata. Ricordiamoci quanto sia stata difficile, a dir poco, quella scorsa. Devo confessare che non credevo che quella squadra potesse salvarsi, vista la situazione. Invece ce l’ha fatta, è stato molto bello. Ma non è che ci fosse da pensare che sarebbe cambiato tutto: l’obiettivo rimane quello, rimanere in Serie A, e c’è da lottare. Per questo dico che Baroni sta dando il meglio che ha”.