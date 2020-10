Cetin: “Sono un lottatore. A Parma vogliamo vincere”

Mert Cetin si presenta alla stampa. Il nuovo difensore del Verona dice:

“È una sensazione positiva essere a Verona, lo volevo. È molto bello. Verona per me è una buona chance, posso migliorare ed è un ottimo step per me. Per questo l’ho scelta. Koray Gunter è turco come me, posso parlare tranquillamente con lui. Sono un giocatore aggressivo e bravo nell’uno contro uno. Questo sistema è perfetto per me”.

Lo scorso anno il Verona ha avuto una delle migliori difese del campionato?

Kumbulla e Rrahmani erano ottimi giocatori, e li rispetto. Ma adesso siamo qui noi, dobbiamo difendere bene e ci proveremo. È positivo per noi non aver subito gol, e proveremo a continuare così.

Quanto è diverso il lavoro di Juric da quello di Fonseca?

Da Fonseca ho tratto molti insegnamenti, come sarà con Juric. Fonseca è un buon allenatore, ma diverso da Juric. Mi sento bene fisicamente, ma potrà andare meglio.

Con la Roma è stata la mia prima partita, ero felice di poter rivedere i miei amici. È stato un errore da parte della Roma, positivo per noi.

Domenica a Parma vogliamo vincere, tre vittorie consecutive sarebbero perfette. Ci stiamo preparando per questo e vogliamo ottenere i tre punti”.