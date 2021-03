Che sorpresa per la Primavera: prima del Vicenza il saluto di Andrea Gresele

Il ragazzo, in ripresa dal grave incidente per cui è stato operato, ha incontrato compagni e staff prima della gara

Gresele, da pochi giorni dimesso dall'ospedale dopo il grave incidente che gli è occorso il 7 febbraio, per cui è stato operato per la rimozione di un edema intracranico (ha riportato anche una frattura a una vertebra) ed è rimasto in coma farmacologico per dieci giorni, ha salutato i compagni di squadra e tutto il gruppo gialloblù, in campo a Grisignano di Zocco.