Chi è Retsos, il difensore su cui punta l’Hellas – Video

Nato in Sudafrica e naturalizzato greco, 23 anni, è un centrale versatile

Già nazionale Under 21 della Grecia di cui è stato capitano, e con 5 presenze nella nazionale maggiore, cresce nell'Olympiacos che lo vende, nel 2017 al Bayer Leverkusen per 17,5 milioni di euro. Nel club tedesco gioca la prima stagione (20 presenze e 1 gol in Bundesliga) poi passa in prestito allo Sheffield Utd e al Saint-Étienne.