“Chi ha fatto palo?” Sicuramente non il Verona. I dati dei gialloblù

Giunti ad un passo dal termine dell'anno e del girone di andata, diamo uno sguardo alle statistiche che meglio spiegano la situazione in classifica del Verona. La prima a saltare all'occhio è quella sulla battibilità difensiva. I gialloblù sono la peggior difesa del campionato con 40 reti subite in 17 giornate con una differenza reti di -19. Secondo i dati Opta Montipò ha effettuato 48 parate totali (4° in Serie A) ma con una percentuale del 55% che lo collocherebbe solo 15esimo, e addirittura ultimo per gol evitati (-12). Problema che però riguarda tutto il reparto difensivo che ha concesso dentro la propria area quasi 400 palloni toccati dagli avversari, il che spiega l'80% di reti subite in area di rigore. Non migliore la situazione per quanto riguarda la creazione del gioco. L'Hellas calcia poco in porta (17° in A per tiri tentati) e batte pochi calci d'angolo (18° posto).