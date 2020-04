Chiampan: “Il calcio faccia sacrifici, sono altri i settori importanti”

Ferdinando Chiampan, ex patron dell’Hellas, presidente gialloblù dal 1985 al 1990, ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere di Verona” oggi in edicola.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “I sacrifici li devono fare tutti. Non voglio essere ovvio, ma per un calciatore rinunciare a una parte del proprio ingaggio, a certi livelli, rappresenta una perdita che va accettata. Chiaro che non c’è solamente Cristiano Ronaldo, ma il pallone non può restare gonfio come prima che arrivasse questa crisi”.

Aggiunge Chiampan: “Il calcio, inteso come impresa, spesso si sopravvaluta. Leggo e sento delle dichiarazioni che ne rimarcano il peso sull’economia nazionale, e non c’è dubbio che ci sia, in questo senso, un rilievo, ma a dover essere messi in sicurezza, innanzitutto, sono altri settori, quelli che garantiscono le esigenze primarie per la popolazione”.