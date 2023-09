Chiuso il calciomercato, le trattative di oggi per il Verona

Ore frenetiche per l’Hellas che chiude la giornata con diverse operazioni

Nell’ultimo giorno di calciomercato l’Hellas è stato molto attivo sul fronte in entrata.

Il Verona ha infatti ufficializzato l’acquisto a sorpresa di Charlys . Il centrocampista classe 2004, proveniente dal Brasile arriva in prestito con opzione.

Il club gialloblù ha poi chiuso per Suslov , un centrocampista offensivo che può agire anche come ala, proveniente dal Groningen.

Nel pomeriggio è arrivata anche la notizia che più si aspettava per il mercato in uscita, con l’esclusiva che vi abbiamo dato del mancato trasferimento di Hien .

L’Atalanta all’ultimo si è chiamata fuori dalla trattativa per il difensore svedese, dopo essersi scontrata con il muro alzato dalla dirigenza dell’Hellas.

Nelle ultime ore poi, il Verona ha chiuso anche per anticipare l’arrivo di Juan Manuel Cruz, figlio d’arte di Julio, per cui l’accordo era previsto per gennaio.