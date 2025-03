Chivu: “A Verona con la giusta mentalità per fare risultato”

L'allenatore del parma: "Abbiamo il nostro destino nelle nostre mani"

Redazione Hellas1903 30 marzo - 17:12

Cristian Chivu, allenatore del parma, ha presentato in conferenza stampa la sfida col Verona di domani.

"Non dobbiamo pensare agli altri ma solo a noi stessi cercando di indirizzare il nostro futuro e il nostro destino. Non possiamo guardare gli altri e aspettare la fortuna, va cercata, bisogna crederci e con i fatti lavorare bene e arrivare alla domenica per fare risultato.

Sono consapevole che possa pesare giocare per ultimi, ma noi abbiamo il nostro destino nelle nostre mani, caricare troppo le sfide è uno spreco di energie. Bisogna andare in campo consapevoli della nostra forza, avere l'approccio giusto e con la solita mentalità di sacrificio, unità alla qualità che serve per portare a casa il risultato.

Djuric si è allenato in squadra e verrà con noi, Cancellieri no, persiste il problema avuto prima di Monza. Sohm si è allenato, ha fatto la settimana senza problemi. Purtroppo Hernani è squalificato, Bernabé ha fatto un gran bel lavoro come tutti. Le scelte le vedremo domani sera".