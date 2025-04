Chivu: “Ci è mancato coraggio, ma non abbiamo preso gol”

Cristian Chivu analizza il pareggio del Parma a Verona in conferenza stampa. "Abbiamo cercato di portare in campo qualcosa in più - dice il tecnico - il Verona è una squadra che queste partite le sa fare, potevamo portare in campo più tecnica ma alla fine ci abbiamo provato. Sulla panchina non mi lamento, i cambi sono quelli che sono. Sono contento dell'attenzione che abbiamo dimostrato, non aver subito gol è importante. Poi è chiaro che non sono soddisfatto ma sono io che vedo sempre le cose negative. Comunque sei punti in cinque partite sono importanti e me li prendo. Ci è mancato un po' di coraggio nell'andare ad aggredire gli avversari e qualche ripartenza l'abbiamo gestita male".