Ciak, si gioca. Al Verona farlo costerà 4000 euro al giorno

Rispettare il protocollo per tornare a giocare costa.

Un obbligo, un dovere e una necessità attuarlo, altrimenti il calcio non sarebbe ripartito. Le spese da sostenere per metterlo in atto sono consistenti.

Il “Corriere di Verona” oggi in edicola esamina tutte le voci in uscita dalla casse dell’Hellas per far sì che si possa lavorare e andare in campo in piena sicurezza.

In totale, la cifra sborsata supererà i 400mila euro, comprendendo tutti gli interventi previsti. Si parla di 4000 euro al giorno per coprire tutte le richieste, dall’aspetto medico-sanitario a quello della logistica e dei trasporti.