Ciao Bentegodi, ci si vede tra un mese

Due trasferte e la sosta per le Nazionali allontanano il Verona dalle sue mura fino a ottobre

La vittoria di ieri con la Sampdoria ha finalmente fatto felice il popolo giallobù, dopo le due sconfitte interne con Napoli e Atalanta. Tuttavia, per rivedere il Verona tra le sue mura, i veronesi dovranno attendere quasi un mese.

La squadra di Cioffi sarà infatti impegnata in due trasferte consecutive: domenica prossima 11 settembre a Roma con la Lazio (ore 18) e la successiva al Franchi con la Fiorentina (ore 15). Quindi, il 25 settembre ci sarà la sosta per gli impegni delle Nazionali in Nations League.