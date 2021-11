Ciao “Bisteccone”, sei stato un grande

Il famoso giornalista romano si è spento all'età di 75 anni

Galeazzi , che era apparso in televisione per l'ultima volta due anni fa, soffriva di diabete e la notizia della sua scomparsa è stata resa nota da alcuni colleghi ed amici.

Bisteccone, soprannome attribuitogli per la sua mole, era l'icona del canottaggio. Prima praticato, negli anni Sessanta, e poi raccontato per la RAI. Celebre e indimenticabile la telecronaca dell'oro alle Olimpiadi di Seul da parte dei fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale. Un'impresa di per sè storica, resa memorabile anche grazie alla voce del giornalista romano.