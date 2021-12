Ciao Coppa Italia, il Verona B ne prende quattro dall’Empoli (e ne fa tre)

Un Hellas colabrodo, sotto per 1-4, reagisce quando è troppo tardi

Non una bella figura quella dell'Hellas B che viene eliminato dall'Empoli in Coppa Italia perdendo al Bentegodi davanti a mille e cento spettatori per 3-4 crollando nella ripresa sotto una doppietta di Mancuso per poi riprendersi nel finale quando è troppo tardi. Tra le riserve si salvano Lasagna, Cancellieri e Bessa nel primo tempo, Ilic per il gol nel finale che rende un po' meno amara la batosta. Non bene, invece, Sutalo, Ruegg e Pandur che dopo 45 minuti buoni serve, con una "respinta-assist" il più facile dei palloni per l'1-3.