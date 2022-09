Cioffi: “Bella reazione, volevo i colori e ho visto l’arcobaleno”

Gabriele Cioffi commenta in conferenza stampa la vittoria del Verona con la Sampdoria.

"Nel primo tempo - dice l'allenatore del Verona - siamo stati un po' rugginosi, ma l'atteggiamento di tutta la partita è stato quello di voler vincere la partita. La reazione mi è piaciuta tantissimo. sono davvero contento, condivido e dedico questa vittoria allo staff e a tutti quelli che lavorano per il Verona, ci hanno dato la serenità di poter lavorare bene per l'obbiettivo, che è la salvezza.

Lasagna? Aggiusterà la mira. Meno penserà a come tirare e più ce la farà. Vincere è una soddisfazione grande.

La risposta più importante me l'ha data la squadra. Vedere Faraoni, Djuric e Cabal gioire è stato molto importante. Ho scommesso su Doig? Mi è andata bene, forse ho avuto anche fortuna, ma bisogna avere il coraggio e quello viene con la voglia di vincere. Ho lasciato fuori Tameze? La scelta è mia, ma bisogna anche sapersi far scegliere".

Ai microfoni di Danz Cioffi aggiunge: "Ho chiesto i colori e oggi ho visto l'arcobaleno. Ci sono mancate alcune sfumature per fare il terzo ma sono contento per prestazione e atteggiamento. Ho visto quello su cui lavoriamo, siamo andati sotto quando nessuno se lo aspettava, Quando si crede in ciò che si fa con i ragazzi che ho, la vittoria è stata una soddisfazione ed una liberazione.