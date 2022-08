Cioffi: “Ci siamo lasciati alle spalle il Napoli, Henry può fare i gol di Simeone”

L'allenatore del Verona: "Bene l'atteggiamento, bravi i ragazzi, bella risposta a tutto"

Redazione Hellas1903

Gabriele Cioffi analizza ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa il pareggio del Verona a Bologna.

"Se avrei voluto vincerla nel finale? Sì, sicuramente - dice l'allenatore dell'Hellas - ma quel che contava era lasciarsi alle spalle un atteggiamento passivo avuto col Napoli. Abbiamo lavorato bene in settimana su aspetti che ci hanno consentito di fare la prestazione stasera. In settimana abbiamo fatto un cambio di marcia a livello mentale nonostante le difficoltà, dico bravi ai ragazzi come risposta a tutto. Il vero problema riscontrato sono state le molte zone di grigio che ci siamo trovati a gestire. La disponibilità dei ragazzi è sempre stata massima, e vanno assecondate delle caratteristiche, se c'è un dna, va rispettato.

Henry può fare i gol di Simeone? Sì, in termini di numeri e no, come tipologia di gol. Ci metterei la firma subito

Barak fuori? La scelta é stata presa per evitare quelle zone di grigio. Lo rispetto, é un grande professionista, ma non so quale voci di mercato ci siano su di lui".

Di seguito le dichiarazioni di Cioffi a Hellas Channel.