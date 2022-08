Cioffi: “Nessun alibi. C’è solo da stare zitti e lavorare, ma servono 3 o 4 giocatori”

"Salvo i primi 22 minuti, con un ottimo atteggiamento e la voglia giusta. Per tutto il resto c'è solo da stare zitti e lavorare. Mi dispiace perchè uno scenario come quello del Bentegodi di oggi meritava ben altro. Il mercato ha influito? Parlarne dopo questa gara sarebbe cercare un alibi gigantesco. Dall'infortunio di Ceccherini c'è stato un black out, mi prendo le responsabilità, ho messo in difficoltà Magnani perchè era una partita di aggressione.

Per quanto riguarda il mercato 3 o 4 acquisti servono, dei quali due in difesa. Non è cambiato nulla rispetto a una settimana fa ma ho grande fiducia nella società e nel ds Marroccu. Stiamo muti e lavoriamo sodo a testa bassa.

Come faccio a lavorare aspettando gli acquisti a una settimana dall'inizio di campionato? Con serenità, lavorando, bisogna trovare una scusa per fare, non una per non fare. Non è certo l'inizio che sognavo, è un inizio in grande salita. Ma ho fiducia, nessuno qui tira i remi in barca"