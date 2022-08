Cioffi: “Non possiamo andare in campo con le figurine, ma sta anche a me dare chiarezza”

C'è un po' più di chiarezza su chi ha la testa qui e chi no, da quello è ripartita la settimana. Ma un po' di chiarezza devo darla anche io, e devo fidarmi delle sensazioni. Non possiamo permetterci di entrare con le figurine.

Ceccherini è in dubbio per Bologna, Federico proverà domenica mattina anche se ha recuperato e si sta allenando I sostituti sono Amione o Retsos: chi vedrò meglio giocherà.

Mi aspetto un Bologna che ha continuità da anni, che non ha avuto un inizio in salita come il nostro e che è chiamata a fare un passo in più rispetto alle ultime stagioni. Una squadra consolidata, nonostante i cambiamenti che ha portato il mercato. Sarà un'avversaria tosta.