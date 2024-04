Cioffi: “Paradossale dover parlare di una sconfitta. Gara decisa da un episodio”

"È paradossale dover parlare di una sconfitta dopo una prestazione del genere. A caldo mi ricordo due palle gol nostre nel primo tempo e 4 o 5 nella ripresa. Non abbiamo sofferto nei piazzati, anzi siamo stati pericolosi anche noi da lì. La gara è stata decisa da un episodio, tutto lì e l'ho detto ai ragazzi. Ora ci vuole coraggio e determinazione, è un'annata per noi difficilissima. questa sera abbiamo creato ma non siamo stati capaci di andare in gol. Peccato perché i ragazzi li avevo visti carichi".