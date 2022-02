Cioffi: “Risultato pesantissimo e bugiardo”

L'allenatore dell'Udinese: "La prestazione c'è stata, molta la sfortuna"

Queste le parole del tecnico bianconero a Dazn: "4-0 è un risultato pesantissimo. La prestazione c'è stata, così come la buona volontà di andare avanti. Non abbiamo mai mollato e lavoreremo sui nostri errori. Non posso rimproverare nulla ai miei, sono contento dell'atteggiamento della squadra."