Cioffi: “Sono preoccupato, ma ho fiducia nella società”

Queste le dichiarazioni di Gabriele Cioffi dopo Verona-Napoli finita 5-2 per i partenopei.

"Sono preoccupato, ma credo in quello che faccio. Il calcio è soprattutto testa, e quindi ne possiamo uscire tutti insieme. Siamo in difficoltà, che siamo riusciti in parte a camuffare".