Cioffi: “Verona piazza vera, per me è la sfida è fare come Juric. Obbiettivo la salvezza”

Il nuovo mister gialloblù: "Andranno via dei giocatori forti? Ne arriveranno altri che faranno ancora meglio"

Redazione Hellas1903

Gabriele Cioffi, nuovo allenatore del Verona, si presenta alla stampa. Queste le sue dichiarazioni.

"Cercare di eguagliare quanto fatto da Juric, questa è la sfida che ho voluto accettare venendo a Verona, che è una piazza vera che vive di calcio. Quando ho giocato da avversario col Mantova mi sentivo soffocare dalla forza del Bentegodi. Dovremo salvarci, con umiltà. Mi adatterò a quanto dirà il mercato ma il dna deve restare quello di Juric, questa è la mia sfida. Quel dna che ha portato avanti Tudor mettendoci del suo, e così voglio fare io.

Alti 1,70 o due metri non conta, la squadra deve essere fisica, come già è. Nei fatti dovrà essere una squadra che lotta e dà tutto in campo.

Non mi appartiene l'uno contro uno a tutto campo, lo attueremo a partire da una certa zona di campo.

Andranno via dei calciatori bravi? Sì, ma ne arriveranno degli altri che faranno ancora meglio. Nel calcio di oggi serve la sostenibilità e il Verona non può permettersi di non vendere.

Mi porterei da Udine qualche giocatore? Sì, mi metterebbe in una confort-zone, ma anche no perchè so che la confort-zone la troverò anche qui.

Setti? Ha ambizione, vuole vincere le partite, è carico.