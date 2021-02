Colley: “Mi sono spaventato, tornerò presto”

L'attaccante su Instagram: "Grazie ai miei tifosi che si sono preoccupati con me"

Una brutta torsione del ginocchio a inizio ripresa, lunedì sera al Bentegodi. Il dolore, i compagni attorno e l'uscita zoppicante dal campo. Ieri il responso medico e i tempi di recupero stimati in un mese e mezzo circa, forse poco meno.

Ebrima Colley affida a Instagram le sue emozioni per la vittoria con il Parma e per lo spavento avuto pensando a qualcosa di molto grave per il suo ginocchio.