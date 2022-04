Colpo a Bergamo! Il Verona piega l’Atalanta e si regala una grande vittoria (1-2)

Tre pali, in gol Ceccherini poi un'autorete di Koopmeiners. La riapre Scalvini ma l'Hellas vince da grande

Grande prova di squadra dei gialloblù che dal primo all’ultimo minuto hanno contenuto le folate dei bergamaschi (ottimo Montipò in un paio di occasioni) ma che soprattutto hanno combattuto dominando per larghi tratti, colpito pali e sfiorato un attivo maggiore, sapendo poi soffrire nel finale quando Scalvini ha riaperto la partita.

L’avvio è equilibrato, Il Verona mostra grinta giocando, al solito, uomo su uomo. L’Atalanta prende il controllo, anche se per poco, e si fa pericolosa al 7’, quando Malinovsky scambia in corsa con Zapata e calcia, Montipò para in angolo. Boga scappa a sinistra Casale e Gunter coprono, poi Gunter viene ammonito per fallo su Zapata al 9’.

Il Verona risponde al 14’ quando Caprari da sinistra mette un cross e davanti a Musso si crea scompiglio, in contropiede Boga serve Zappacosta che calcia debolmente. L’ivoriano, assieme a Zappacosta, rende la catena di sinistra micidiale, con Ceccherini e Faraoni in difficoltà.

Boga semina il panico al 45’ passando in velocità Ceccherini, il servizio è per Hateboer che tira alto.

Pasa in meritato vantaggio il Verona nel recupero del primo tempo, al 48’. Simeone scappa a destra e va in tiro-cross superando Musso, arriva Ceccherini che di testa mette in porta. Il guardalinee segna il fuorigioco e Piccinini annulla, ma il Var dà ragione al difensore dell’Hellas, al momento del cross dietro la linea di quasi un metro. E’ la prima rete in gialloblù per Ceccherini.