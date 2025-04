Come arriva il Cagliari alla sfida col Verona, la probabile formazione

Il Cagliari è atteso al Bentegodi per affrontare il Verona lunedì 28 aprile alle ore 20.45, in uno scontro diretto che potrebbe cambiare gli equilibri nella parte bassa della classifica.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, i rossoblù cercano il riscatto per rimanere agganciati al treno salvezza e tentare il sorpasso proprio ai danni dei gialloblù. L’esperienza del tecnico, Davide Nicola, sarà fondamentale per affrontare una partita ad alta tensione, in un ambiente caldo come quello del Bentegodi.