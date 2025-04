Come arriva il Genoa alla sfida col Verona, la probabile formazione

I rossoblù, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro l’Udinese, occupano attualmente una posizione tranquilla in classifica: 12° posto con 38 punti. Tuttavia, con un calendario impegnativo alle porte, quella contro il Verona si presenta come una gara importante per consolidare il margine sulla zona calda e mettere in cassaforte la salvezza.