Come arriva il Torino alla sfida col Verona, la probabile formazione

Il Torino si prepara ad affrontare il Verona allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 6 aprile (ore 15.00). I granata arrivano a questa sfida in buona forma, grazie a una serie di risultati positivi che li ha portati all’11° posto in classifica con 39 punti. L’ultima sconfitta in campionato risale al 21 dicembre, quando furono battuti in casa dal Bologna. Da allora, il Torino ha raccolto ottimi risultati, mantenendo una consistente distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.