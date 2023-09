Come fare un efficace pronostico sul tennis

Suggerimenti per sfruttare al meglio le tue scommesse

Il tennis è uno sport popolare tra gli scommettitori e ci sono un'ampia varietà di opzioni di scommessa disponibili. Dal pronosticare il vincitore, fino al risultato esatto, oppure le popolari over/under, le scommesse con handicap, il doppio risultato (1° set/partita), ce n'è per tutti i gusti. Questa guida esplorerà tutti i diversi modi per scommettere sul tennis e fornirà suggerimenti per ottenere il massimo dalle tue scommesse sul tennis piazzate sui migliori bookmaker non AAMS che puoi trovare sul web.

Le tue probabilità di vincere una scommessa sul tennis dipendono dalla tua capacità di fare previsioni corrette. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario comprendere tutti i trucchi e le complessità. Ecco alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio le tue scommesse sportive sul tennis.

Capire tutte le opzioni di scommessa disponibili — Diversi bookmaker hanno diverse opzioni di scommessa disponibili, quindi sceglierne uno affidabile con la giusta offerta di funzionalità è fondamentale nella tua strategia di scommesse sul tennis. Controlla le opzioni disponibili prima di effettuare un deposito o ancora meglio prima di aprire un nuovo account sul bookmaker. Maggiori sono le opzioni proposte e maggiore è l’affidabilità dell’operatore stesso. Questo ti dà una pletora di opportunità tra cui scegliere. Ad esempio, se non ti piacciono le probabilità o non riesci a determinare un vincitore assoluto, puoi optare per over/under e vincere alla grande.

Fare le dovute ricerche — La ricerca prima di piazzare il tuo pronostico nelle scommesse sul tennis è vitale per vincere. Devi capire ogni giocatore e conoscere la loro forma fisica come anche il loro stato di salute. Al pari di altri sport, anche gli infortuni sono comuni nel tennis. Quando i giocatori sono infortunati, potrebbero non essere in grado di allenarsi bene, il che influisce sulle loro prestazioni complessive.

Tuttavia, a volte, gli infortuni minori potrebbero non essere riportati nei titoli dalla stampa di settore. Quindi, devi ricercare lo stato di salute attuale di tutti i giocatori per evitare di trascurare un fattore che può avere un impatto significativo sui risultati di una partita. A parte questo, è necessario ricercare le varie quote e tipi di scommessa e capire come funzionano ciascuno e i loro pro e contro.

Comprendere i giocatori e i loro stili — Esistono vari stili di giocatore, tra cui quello aggressivo, counterpuncher, servizio e volo e giocatore a tutto campo. Conoscere gli stili di ogni giocatore è essenziale, poiché puoi applicare queste informazioni per prendere decisioni migliori. Inoltre, quando valuti una partita, devi sapere come corrisponderà lo stile del giocatore rispetto allo stile dell’avversario e capire i suoi punti di forza e di debolezza prima di piazzare la tua scommessa.

Restare al passo con le ultime notizie e gli aggiornamenti — Un altro modo perfetto per sfruttare al meglio le tue scommesse è essere aggiornato con le ultime notizie. Ciò consente di prendere decisioni più informate che alla fine si tradurranno in un maggiore successo.

Inoltre, ti consente di identificare potenziali ribaltamenti o quando gli oddsmaker commettono errori nello stabilire le quote. Inoltre, se scommetti utilizzando siti diversi, puoi piazzare pronostici facilmente su quelli che offrono quote migliori e massimizzare i tuoi profitti.

Quindi, che tu sia un esperto o uno scommettitore principiante nelle scommesse sul tennis, cercare modi per aumentare le tue possibilità di vincita e stare al passo con le ultime notizie o gli aggiornamenti è sempre una buona idea.

Prestare attenzione alla superficie di gioco — A differenza della maggior parte degli sport sulla stessa superficie, il tennis si gioca su tre campi: erba, cemento e terra battuta. Ogni superficie è unica con caratteristiche distinte; ecco perché influisce sulle scommesse sul tennis. Ogni giocatore ha un tipo di campo preferito il che si traduce in maggiori probabilità di vincere, rendendo questo un fattore critico da considerare quando si scommette sul tennis.

L'erba è più semplice da giocare delle superfici ed è la più veloce. Inoltre, la palla rimbalza più in basso rispetto agli altri tipi di campo, rendendo la situazione adatta ai giocatori in attacco. Gli atleti con tiri piatti, un gioco a rete perfetto e un servizio ampio prosperano soprattutto sull'erba.

D'altra parte, la terra battuta a è molto più lenta rispetto ad altre superfici. I campi in terra battuta sono costruiti in un modo che li rende lenti e rimbalzanti. Ciò si traduce in una superficie eccellente per i concorrenti che eccellono in forti colpi da fondo campo.

Controllare le migliori quote disponibili — Il tennis ha mercati su cui puoi scommettere e quote uniche in diversi mercati. Potresti renderti conto che una previsione può adattarsi ad altri mercati. Se questo è il caso, esamina il mercato con le quote più alte e utilizzale per tutte le tue scommesse sul tennis. Ciò aumenta la tua possibile vincita senza aumentare la tua scommessa o puntare su più giochi.

Cercare di specializzarsi — Diverse partite di tennis vengono giocate ogni anno nelle squadre maschili e femminili. Quindi, è meglio concentrarsi su ciò che capisci meglio. A volte è impossibile valutare sufficientemente tutte le prossime partite di tennis. Gli scommettitori abituali che riescono a fare profitto sul di tennis si concentrano su un'unica area: il circuito Challenger, il tennis femminile, gli eventi del Grande Slam o solo il circuito maschile.

Allo stesso modo, concentrati sui tipi di scommessa e sui mercati che conosci. Puoi concentrarti su handicap, set o totali. Indipendentemente su chi vuoi scommettere o dai tipi di scommessa con cui ti senti a tuo agio, devi stare attento e concentrarti sulle aree di competenza per ottenere il meglio dalle tue scommesse.

Segui i consigli sulle scommesse sul tennis — Vari informatori di tennis forniscono previsioni. I professionisti del settore offrono anche approfondimenti sulle prossime partite e sui diversi giocatori. Seguendo tipster e specialisti, puoi avere diversi approfondimenti, fonti di dati e previsioni. Sebbene questo possa essere un ottimo modo per migliorare la tua strategia di scommessa, potresti voler fare ulteriori ricerche per assicurarti che il tipster che stai seguendo sia un esperto e affidabile in un particolare campo.

