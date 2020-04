Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a ESPN.

Queste le sue dichiarazioni: “Quando ripartirà il calcio italiano? Quel che so è che non si partirà a giocare almeno fino al 20 maggio e non è possibile fare 15 partite in un mese e mezzo. Quindi si andrà a luglio, ma è impossibile sapere cosa succederà nei prossimi giorni. Se non migliorerà in due settimane, penso che non ricominceremo“.