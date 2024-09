Como-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita del Sinigaglia

Le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Como-Hellas Verona , 6a giornata di Serie A Enilive 2024/25 , in programma domenica 29 settembre (ore 15) allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

Per l’acquisto della Settore Ospiti sarà obbligatorio essere in possesso della fidelity card 'Non vi lasceremo mai' della società Hellas Verona FC.