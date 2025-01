Conte: “Abbiamo avuto il controllo per tutta la partita”

Così Conte in conferenza stampa dopo la vittoria di questa sera: "Abbiamo avuto il controllo per tutta la partita, rispetto all'andata c'è stato sicuramente qualche cambiamento, ho cercato sempre di trovare il vestito più adatto a questa squadra, fino a pochi giorni dal mercato eravamo praticamente senza 3 giocatori, poi presi l'ultima settimana. Stiamo crescendo tanto, vedo anche come si allenano e come riescono certi meccanismi, è motivo di soddisfazione per me. C'è più fiducia ed autostima, poi sono felice nel vedere che tutta la rosa è coinvolta. Abbiamo avuto defezioni importanti."